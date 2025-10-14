Achraf Hakimi avec Lionel Messi : C'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'approche du début de l'année 2026, qui sera celle de la Coupe du monde aux Etats-Unis, plusieurs nations sont déjà qualifiées et se préparent donc à la grande échéance. C'est le cas pour le Maroc et l'Argentine qui pourrait d'ailleurs s'affronter

A quelques semaines du tirage au sort de la phase de groupe de la prochaine Coupe du monde aux Etats-Unis l'été prochain, la liste des nations déjà qualifiées ne cesse de s'agrandir. Par conséquent, plusieurs chocs s'organisent en vue de la prochaine trêve internationale de novembre.

Un choc entre le Maroc et l'Argentine ? Et on pourrait notamment assister à un choc entre deux des quatre demi-finalistes de la dernière Coupe du monde à savoir le Maroc et l'Argentine, déjà qualifiés depuis longtemps. L'Albiceleste a effectivement vu son match amical contre l'Inde être annulé, ce qui aurait poussé la Fédération royale marocaine de football à se jeter sur l'occasion pour organiser un choc de prestige qui pourrait se tenir au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.