Daniel Riolo : Géraldine Maillet monte au créneau face à Cyril Hanouna !

En poussant un coup de gueule à l'encontre du padel, Daniel Riolo a visiblement déclenché une grosse polémique. En effet, comme l'a révélé Cyril Hanouna, de nombreux joueurs seraient aujourd'hui remonté contre le journaliste de RMC. Mais voilà que la compagne de Riolo, Géraldine Maillet a tenu à voler à son secours.

Pas fan du padel, Daniel Riolo ne s'en était pas caché il y a quelques jours sur RMC. En effet, le journaliste avait alors balancé : « Je suis encore en bonne santé, je ne suis pas vieux, donc je n’ai pas besoin. Que des vieux au padel ? Ou des gens en mauvaise santé, ou qui n’arrivent plus à courir, ou qui ont mal partout. C’est ceux qui n’arrivent plus à jouer au tennis qui vont au padel ».

« Il y a tous les joueurs de padel qui sont en rogne contre Daniel Riolo » Le fait est que Daniel Riolo s'est fait des ennemis avec cette sortie sur le padel. C'est ce qu'a révélé Cyril Hanouna. En effet, sur W9, le présentateur de Tout Beau Tout Neuf a fait savoir : « Il y a tous les joueurs de padel qui sont en rogne contre Daniel Riolo. Tous les mecs m'ont dit "si tu vois Daniel Riolo, dis-lui, il n'y connaît rien". J'ai dit déjà, c'est un ami, je l'aime beaucoup. C'est vrai que je l'aime beaucoup Daniel, en plus, pour le coup ».