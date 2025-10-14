Daniel Riolo : En plein direct, Cyril Hanouna lui lance un incroyable défi !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Grand fan de tennis, Daniel Riolo n'est en revanche pas du tout un adepte du padel. Alors que ce sport fait de plus en plus d'émules, ce n'est pas le cas du journaliste de RMC qui ne s'en était d'ailleurs pas caché dernièrement. Un coup de gueule qui a fait réagir Cyril Hanouna, qui a alors lancé un défi à Daniel Riolo.

Il y a quelques jours de cela, dans l'émission Estelle Midi sur RMC, Daniel Riolo s'était lâché sur le padel. N'appréciant pas vraiment ce sport, il avait alors balancé : « Je suis encore en bonne santé, je ne suis pas vieux, donc je n’ai pas besoin. Que des vieux au padel ? Ou des gens en mauvaise santé, ou qui n’arrivent plus à courir, ou qui ont mal partout. C’est ceux qui n’arrivent plus à jouer au tennis qui vont au padel ».

« Je prends le défi avec lui de faire 30 minutes de padel un jour » Cyril Hanouna est lui en revanche à fond dans le padel. Forcément, il n'a pas apprécié ce qu'a dit Daniel Riolo. C'est ainsi que sur W9, le présentateur de Tout Beau Tout Neuf a lancé un défi au journaliste de RMC, lâchant en direct lors de son émission : « J'ai vu que Daniel Riolo, le journaliste, il a dit qu'il était trop en bonne santé et pas assez vieux pour faire du padel. Je pense que si je le mets sur une piste de padel, je pense qu'il ne tient pas une demi-heure. J'adore Daniel, mais avec plaisir, je prends le défi avec lui de faire 30 minutes de padel un jour. Mais vraiment à haut niveau, pas un joueur du dimanche, il va comprendre que c'est beaucoup plus cardio que le tennis ».