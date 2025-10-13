Neymar : Le grand retour annoncé à l’étranger ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

De nouveau blessé, Neymar n’a pas été convoqué par Carlo Ancelotti pour les matches de la Seleçao. Présent devant la presse avant le match face au Japon, le sélectionneur du Brésil s’est prononcé sur l’ancienne star du PSG, qui ne devrait pas revenir sur les terrains avant décembre.

Les saisons se suivent et se ressemblent pour Neymar. Il y a quelques semaines, l’ancienne star du PSG était victime d’une blessure au muscle fémoral de la cuisse droite lors d’un entrainement, l’écartant des terrains pour au moins trois mois. Ce qui devrait l’empêcher de rejouer avec Santos, dont la saison se termine début décembre.

Absent depuis deux ans Ce nouveau problème physique prive également Neymar de la Seleçao, lui qui n’a plus joué sous le maillot auriverde depuis le 17 octobre 2023, et sa grave blessure au genou gauche. Interrogé avant le match face au Japon, Carlo Ancelotti a évoqué la situation du joueur de 33 ans.