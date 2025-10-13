«Chaque jour était une épreuve» : Le terrible calvaire de Raymond Domenech qui choque son entourage

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Raymond Domenech a vécu une expérience difficile en participant l'émission « Les Traîtres » sur M6. Bien que semblant serein durant le tournage, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France a depuis révélé avoir été submergé par le stress, au point de regretter sa participation. Son témoignage surprend son amie Christine Bravo, qui n'avait perçu aucun signe durant le tournage.

Samedi, la cinquième édition des « Traîtres » a pris fin sur M6. Et cette année, Raymond Domenech faisait notamment partie du casting, une aventure loin d’emballer l’ancien sélectionneur des Bleus. « Quand je l'ai vécu, je me suis demandé ce que j'étais venu faire dans cette émission… On est plongé dans cette aventure, c'est prenant et on en oublie tout le reste. Je ne sais pas pourquoi je me suis embarqué dans cette galère. C'est prenant, c'est stressant », expliquait récemment Domenech à Télé-Loisirs.

« Si c'était à refaire, je ne le referais pas » « Pendant le jeu, je n'arrivais même pas à téléphoner chez moi, j'avais peur de faire un impair, je me suis fait complètement bouffer, ajoutait l’ancien sélectionneur de l’équipe de France. Honnêtement, je ne l'ai pas bien vécu. Chaque jour était une épreuve. Et, depuis, je passe mon temps à refaire mon aventure dans ma tête. Je réagissais de la même manière que quand je gérais un match. Le stress a pris le dessus. Et j'ai beau avoir l'habitude, c'est une dimension bien supérieure. Si c'était à refaire, je ne le referais pas ». Amie de Raymond Domenech et également présente dans la cinquième saison des « Traîtres », Christine Bravo s’est dite surprise en découvrant ce témoignage.