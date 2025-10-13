«Chaque jour était une épreuve» : Le terrible calvaire de Raymond Domenech qui choque son entourage

Raymond Domenech a vécu une expérience difficile en participant l'émission « Les Traîtres » sur M6. Bien que semblant serein durant le tournage, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France a depuis révélé avoir été submergé par le stress, au point de regretter sa participation. Son témoignage surprend son amie Christine Bravo, qui n'avait perçu aucun signe durant le tournage.
Samedi, la cinquième édition des « Traîtres » a pris fin sur M6. Et cette année, Raymond Domenech faisait notamment partie du casting, une aventure loin d’emballer l’ancien sélectionneur des Bleus. « Quand je l'ai vécu, je me suis demandé ce que j'étais venu faire dans cette émission… On est plongé dans cette aventure, c'est prenant et on en oublie tout le reste. Je ne sais pas pourquoi je me suis embarqué dans cette galère. C'est prenant, c'est stressant », expliquait récemment Domenech à Télé-Loisirs.
« Si c'était à refaire, je ne le referais pas »
« Pendant le jeu, je n'arrivais même pas à téléphoner chez moi, j'avais peur de faire un impair, je me suis fait complètement bouffer, ajoutait l’ancien sélectionneur de l’équipe de France. Honnêtement, je ne l'ai pas bien vécu. Chaque jour était une épreuve. Et, depuis, je passe mon temps à refaire mon aventure dans ma tête. Je réagissais de la même manière que quand je gérais un match. Le stress a pris le dessus. Et j'ai beau avoir l'habitude, c'est une dimension bien supérieure. Si c'était à refaire, je ne le referais pas ». Amie de Raymond Domenech et également présente dans la cinquième saison des « Traîtres », Christine Bravo s’est dite surprise en découvrant ce témoignage.
« Il a été ébranlé »
« Il semblait totalement hermétique. Il dormait pendant les pauses et avait l'air très serein. On avait nos téléphones donc on aurait pu s'envoyer des SMS mais on ne l'a pas fait et je ne l'ai d'autant plus pas fait car je pensais qu'il était paisible, confie l’animatrice, interrogée par Puremédias. J'ai découvert après ce qu'il a dit dans la presse et je suis sûre que c'est vrai, mais il a usé de sa "poker face" pendant le jeu. Il a caché ses émotions. Mais il a été ébranlé. J'ai quand même vu qu'il était impacté lorsqu'on devait tous voter contre Marcus et qu'il a commencé à dire au dernier moment qu'il fallait voter contre Théo. Il était tellement véhément que j'ai compris qu'il n'était plus dans le jeu. »