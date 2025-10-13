Grosse polémique en Espagne, Mbappé répond cash !

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, la star de l'équipe de France aurait des problèmes relationnels avec Vinicius Jr. De moins, c'est ce qu'avance la presse espagnole. Interrogé sur le sujet, Kylian Mbappé a lâché toutes ses vérités.
Après sept saisons de bons et loyaux services, Kylian Mbappé a quitté le PSG le 1er juillet 2024. En fin de contrat avec le club de la capitale, l'international français s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid.
Mbappé se lâche sur Vinicius Jr
Arrivé il y a un peu plus d'un an au Real Madrid, Kylian Mbappé aurait du mal à s'entendre avec Vinicius Jr. Une information dévoilée par la presse espagnole et balayée par le numéro 10 de Xabi Alonso ce dimanche.
«J’ai une très bonne relation avec Vinicius»
« Si j'ai une relation compliquée avec Vinicius Jr ? Je pense que ça n'a rien à voir avec l'Espagne. Les humains, directement, sont comme ça. C’est arrivé en France aussi. Deux joueurs célèbres dans la même équipe… qui fait vendre beaucoup de papier. La vérité est que j’ai une très bonne relation avec Vinicius. C'est beaucoup mieux cette année, parce que nous nous connaissons beaucoup mieux. C’est un grand joueur et en tant que personne, il est très bon. Et c’est normal. Nous savons que les gens vont parler de nous pour tout. Mais nous avons le même objectif : aider le Real Madrid et gagner des titres. Et je pense que si nous voulons les gagner, nous devons être tous les deux à notre meilleur niveau. Et aider toute l’équipe », a déclaré Kylian Mbappé lors d'un entretien accordé à Movistar.