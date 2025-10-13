Grosse polémique en Espagne, Mbappé répond cash !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, la star de l'équipe de France aurait des problèmes relationnels avec Vinicius Jr. De moins, c'est ce qu'avance la presse espagnole. Interrogé sur le sujet, Kylian Mbappé a lâché toutes ses vérités.

Après sept saisons de bons et loyaux services, Kylian Mbappé a quitté le PSG le 1er juillet 2024. En fin de contrat avec le club de la capitale, l'international français s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid.

Mbappé se lâche sur Vinicius Jr Arrivé il y a un peu plus d'un an au Real Madrid, Kylian Mbappé aurait du mal à s'entendre avec Vinicius Jr. Une information dévoilée par la presse espagnole et balayée par le numéro 10 de Xabi Alonso ce dimanche.