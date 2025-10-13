Kylian Mbappé : Dépression, il demande de l’aide !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Figure incontournable de l'Equipe de France, Kylian Mbappé a gravi les échelons à un très jeune âge et il a été exposé avant ses 18 ans. Si cela signifie bien sûr que le succès sur le plan sportif est en marche, il n'est pas toujours facile de gérer cette notoriété grandissante, surtout à l'ère des réseaux sociaux. Ces dernières années, de nombreux sportifs ont ouvert la voix à la parole concernant la santé mentale. L'attaquant du Real Madrid aussi.

La santé mentale est un sujet qui a reçu de nombreux témoignages ces dernières années dans le monde du sportif. Dans le football, c'est Jude Bellingham qui a été l'auteur de l'une des dernières sorties médiatiques à ce propos. Son coéquipier au Real Madrid a aussi été interrogé sur le sujet.

« C’est un problème qu’il faut aborder sérieusement » Âgé de 26 ans aujourd'hui, Kylian Mbappé a grandi à l'ère des réseaux sociaux, qui ont parfois un effet néfaste chez les jeunes. L'attaquant français est conscient qu'il s'agit d'un sujet qu'il faut traiter correctement. « C’est un problème qu’il faut aborder sérieusement. Beaucoup de jeunes ont des problèmes avec les réseaux sociaux et ont besoin d’aide. Il ne faut pas fermer les yeux, mais plutôt écouter et être présent » commence-t-il dans une interview pour Movistar.