Kylian Mbappé : Dépression, il demande de l’aide !

Figure incontournable de l'Equipe de France, Kylian Mbappé a gravi les échelons à un très jeune âge et il a été exposé avant ses 18 ans. Si cela signifie bien sûr que le succès sur le plan sportif est en marche, il n'est pas toujours facile de gérer cette notoriété grandissante, surtout à l'ère des réseaux sociaux. Ces dernières années, de nombreux sportifs ont ouvert la voix à la parole concernant la santé mentale. L'attaquant du Real Madrid aussi.
La santé mentale est un sujet qui a reçu de nombreux témoignages ces dernières années dans le monde du sportif. Dans le football, c'est Jude Bellingham qui a été l'auteur de l'une des dernières sorties médiatiques à ce propos. Son coéquipier au Real Madrid a aussi été interrogé sur le sujet.
« C’est un problème qu’il faut aborder sérieusement »
Âgé de 26 ans aujourd'hui, Kylian Mbappé a grandi à l'ère des réseaux sociaux, qui ont parfois un effet néfaste chez les jeunes. L'attaquant français est conscient qu'il s'agit d'un sujet qu'il faut traiter correctement. « C’est un problème qu’il faut aborder sérieusement. Beaucoup de jeunes ont des problèmes avec les réseaux sociaux et ont besoin d’aide. Il ne faut pas fermer les yeux, mais plutôt écouter et être présent » commence-t-il dans une interview pour Movistar.
Mbappé alerte sur le danger des réseaux sociaux
Les réseaux sociaux sont parfois un lieu où de nombreuses critiques sont faites et certains jeunes vivent aussi du cyberharcèlement, un véritable fléau. Les dernières études laissent entendre qu'un peu plus d'un jeune sur cinq en France a été confronté au cyberharcèlement. « Nous, les joueurs, savons ce que c’est que d’être critiqués, mais cela fait partie de notre métier. Je ne dis pas que c’est juste ou logique, mais quand on signe pour devenir joueur, on sait qu’on va devenir célèbre, et ce genre de choses peut arriver. Le problème, c’est quand quelqu’un qui n’a pas signé pour vivre une telle expérience lui arrive. Il faut s’en occuper. C’est un problème très important, et c’est très dommageable dans le monde d’aujourd’hui » assure le champion du monde 2018.