Dembélé - Yamal : «Très très fort», une star n’en revient pas !

Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé est définitivement entré dans l’histoire en remportant le Ballon d’Or. L’attaquant du PSG a devancé Lamine Yamal, impressionnant avec le FC Barcelone à seulement 18 ans. Pour l’ancienne star Eden Hazard, ce duel entre les deux attaquants était particulièrement relevé.
Dans la cour des grands. Lauréat du Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé a inscrit définitivement son nom au Panthéon du football mondial. Une récompense méritée pour l’attaquant français, auteur d’une saison exceptionnelle avec le PSG.
Yamal juste derrière Dembélé
Deuxième assez loin derrière Ousmane Dembélé, Lamine Yamal a lui aussi réalisé une saison extraordinaire avec le FC Barcelone. A seulement 18 ans, le talent du phénomène espagnol n’est plus à prouver, et nul doute que le Ballon d’Or devrait lui revenir à l’avenir. En attendant, pour certains observateurs, ce duel entre Dembélé et Yamal était véritablement serré.
« Il mérite son Ballon d'Or, mais Lamine Yamal, c'est vraiment très très fort »
C’est notamment l’avis d’un certain Eden Hazard. La légende de Chelsea et de la Belgique a accordé un entretien accordé à So Foot, et est revenu sur ce duel acharné entre les deux stars. « Je suis content de ce qui arrive à Ousmane Dembélé, il mérite son Ballon d'Or, mais Lamine Yamal, c'est vraiment très très fort ce qu'il fait à son âge », a ainsi confié Hazard.