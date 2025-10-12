Dembélé - Yamal : «Très très fort», une star n’en revient pas !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé est définitivement entré dans l’histoire en remportant le Ballon d’Or. L’attaquant du PSG a devancé Lamine Yamal, impressionnant avec le FC Barcelone à seulement 18 ans. Pour l’ancienne star Eden Hazard, ce duel entre les deux attaquants était particulièrement relevé.

Dans la cour des grands. Lauréat du Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé a inscrit définitivement son nom au Panthéon du football mondial. Une récompense méritée pour l’attaquant français, auteur d’une saison exceptionnelle avec le PSG.

Yamal juste derrière Dembélé Deuxième assez loin derrière Ousmane Dembélé, Lamine Yamal a lui aussi réalisé une saison extraordinaire avec le FC Barcelone. A seulement 18 ans, le talent du phénomène espagnol n’est plus à prouver, et nul doute que le Ballon d’Or devrait lui revenir à l’avenir. En attendant, pour certains observateurs, ce duel entre Dembélé et Yamal était véritablement serré.