PSG - Barcola : Nouveau coup de théâtre ?

Quelques jours après le communiqué de la FFF qui n'a pas manqué de faire polémique, Bradley Barcola poursuit ses soins à Campus de Poissy. Le PSG ne devrait prendre aucun risque avec son ailier qui sera peut-être absent à la reprise contre Strasbourg.

Sélectionné par Didier Deschamps pour affronter l'Azerbaïdjan et l'Islande, Bradley Barcola a fait un passage express à Clairefontaine puisque le staff médical des Bleus a constaté « une lésion chronique de l’ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des champions du club parisien face à l’Atalanta Bergame ». Un communiqué qui avait évidemment fait polémique un mois après les tensions entre la FFF et le PSG au sujet d'Ousmane Dembélé.

Barcola encore incertain à la reprise Mais alors que la polémique est passée, Le Parisien explique que Bradley Barcola suit un programme individualisé de remise en forme au Campus de Poissy. Sa présence vendredi prochain pour la venue de Strasbourg au Parc des Princes reste incertaine. Comme à son habitude, le PSG ne prendra aucun risque, surtout à quelques jours d'un match de Ligue des champions contre le Bayer Leverkusen.