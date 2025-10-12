Ousmane Dembélé : L’énorme projet avant le retour au PSG !

Le Ballon d’Or sera bientôt de retour au sein du PSG. Blessé depuis plusieurs semaines, Ousmane Dembélé a bien poursuivi sa rééducation et devrait être disponible au retour de cette trêve internationale. En attendant, l’attaquant français va bel et bien organiser une fête à Évreux pour la célébration de son sacre.
Le PSG attend son retour avec grande impatience. Blessé en début de saison avec l’équipe de France, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’Or durant sa convalescence. Une récompense exceptionnelle pour un joueur ayant fait briller le collectif parisien durant la saison dernière.
Dembélé va encore fêter son Ballon d’Or
Mais alors que le PSG réalise un bon début de saison en son absence, nul doute que Luis Enrique aimerait récupérer son numéro 10 au plus vite. La rééducation d’Ousmane Dembélé s’est bien passée, et le Français devrait être de retour à la compétition après la trêve internationale. Mais avant cela, le Ballon d’Or 2025 va effectuer un petit détour à Évreux, la ville dans laquelle il a grandi et a été formé.
Le maire d’Évreux confirme
Maire de la ville située dans l’Eure, Guy Lefrand a confirmé qu’une petite fête aurait lieu ce dimanche en l’honneur d’Ousmane Dembélé : « Il veut une fête populaire dimanche, des choses simples, proches du peuple, nous attendons plusieurs milliers de personnes sur la place de la mairie comme sur le stade », confie ce dernier à l’AFP.