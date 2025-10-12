Ousmane Dembélé : L’énorme projet avant le retour au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le Ballon d’Or sera bientôt de retour au sein du PSG. Blessé depuis plusieurs semaines, Ousmane Dembélé a bien poursuivi sa rééducation et devrait être disponible au retour de cette trêve internationale. En attendant, l’attaquant français va bel et bien organiser une fête à Évreux pour la célébration de son sacre.

Le PSG attend son retour avec grande impatience. Blessé en début de saison avec l’équipe de France, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’Or durant sa convalescence. Une récompense exceptionnelle pour un joueur ayant fait briller le collectif parisien durant la saison dernière.

Dembélé va encore fêter son Ballon d’Or Mais alors que le PSG réalise un bon début de saison en son absence, nul doute que Luis Enrique aimerait récupérer son numéro 10 au plus vite. La rééducation d’Ousmane Dembélé s’est bien passée, et le Français devrait être de retour à la compétition après la trêve internationale. Mais avant cela, le Ballon d’Or 2025 va effectuer un petit détour à Évreux, la ville dans laquelle il a grandi et a été formé.