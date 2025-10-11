«Ça ne va pas se passer comme ça» : Luis Enrique choque le vestiaire du PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À l'été 2023, Luis Enrique a pris les rênes du Paris Saint-Germain et n’a pas tardé à surprendre ses nouveaux joueurs. Cela a notamment été le cas avec une méthode inédite pour sélectionner son capitaine pour la saison à venir comme l’a dévoilé le journaliste Fabrice Hawkins.

Arrivé au PSG à l’été 2023, Luis Enrique a été à l’origine de plusieurs changements majeurs dans la capitale et apparaît comme le grand artisan du sacre européen la saison dernière. Mais bien avant de diriger ses premiers matches, le technicien espagnol a innové pour décider l’identité de celui qui portera le brassard de capitaine.

« Les joueurs sont pris de court car pour eux le capitaine c’est Marquinhos » « Luis Enrique fait quelque chose qui n’avait jamais été fait au PSG. Moi je ne l’ai jamais entendu dans un club en France. Il met en place un vote, comme on élit des délégués, a révélé Fabrice Hawkins, journaliste à RMC, dans 100 % PSG. Il dit : « Nouvelle saison, le représentant des joueurs ce n’est pas à moi de le choisir, vous allez voter ». Les joueurs sont pris de court car pour eux le capitaine c’est Marquinhos. Les joueurs, ce qu’ils font, c’est qu’ils lèvent tous la main pour Marquinhos. Luis Enrique dit que ça ne va pas se passer comme ça et là les joueurs ne comprennent pas trop ».