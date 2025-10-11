«Ça ne va pas se passer comme ça» : Luis Enrique choque le vestiaire du PSG !

À l'été 2023, Luis Enrique a pris les rênes du Paris Saint-Germain et n’a pas tardé à surprendre ses nouveaux joueurs. Cela a notamment été le cas avec une méthode inédite pour sélectionner son capitaine pour la saison à venir comme l’a dévoilé le journaliste Fabrice Hawkins.
Arrivé au PSG à l’été 2023, Luis Enrique a été à l’origine de plusieurs changements majeurs dans la capitale et apparaît comme le grand artisan du sacre européen la saison dernière. Mais bien avant de diriger ses premiers matches, le technicien espagnol a innové pour décider l’identité de celui qui portera le brassard de capitaine.
« Les joueurs sont pris de court car pour eux le capitaine c’est Marquinhos »
« Luis Enrique fait quelque chose qui n’avait jamais été fait au PSG. Moi je ne l’ai jamais entendu dans un club en France. Il met en place un vote, comme on élit des délégués, a révélé Fabrice Hawkins, journaliste à RMC, dans 100 % PSG. Il dit : « Nouvelle saison, le représentant des joueurs ce n’est pas à moi de le choisir, vous allez voter ». Les joueurs sont pris de court car pour eux le capitaine c’est Marquinhos. Les joueurs, ce qu’ils font, c’est qu’ils lèvent tous la main pour Marquinhos. Luis Enrique dit que ça ne va pas se passer comme ça et là les joueurs ne comprennent pas trop ».
« Il y avait la volonté de nommer capitaine un ou deux joueurs qui avaient été identifiés »
« Luis Enrique provoque un deuxième vote plus formel, à bulletin secret. C’est Marquinhos qui a encore gagné, mais derrière ça, il y avait la volonté de nommer capitaine un ou deux joueurs qui avaient été identifiés. A cette époque, il se disait que Luis Enrique voulait tourner la page avec certains joueurs dont Marquinhos, pas le mettre totalement de côté, mais qu’il ne soit plus le leader de l’équipe », poursuit le journaliste, qui vient de publier ‘De l'enfer au paradis. Les secrets des deux saisons qui ont changé l'histoire du PSG’.