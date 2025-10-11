Kylian Mbappé au PSG, la grande annonce sur son transfert à 180M€ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’été 2017, le PSG avait réalisé un mercato complètement fou. En effet, coup sur coup, le club de la capitale avait annoncé les arrivées de Neymar et de Kylian Mbappé. Pour le Français, c’est un chèque de 180M€ qui avait été envoyé à l’AS Monaco. Un montant astronomique pour un joueur encore très jeu à l’époque. Mais voilà que ce prix de Mbappé était visiblement justifié.

Aujourd’hui au Real Madrid, Kylian Mbappé aura donc passé 7 ans de sa carrière sous le maillot du PSG. C’est en 2017 que le prodige français a rejoint la capitale. Ayant explosé à l’AS Monaco en l’espace de quelques mois, Mbappé a donc rejoint un autre monde en signant au PSG. Mais pour cela, Paris a dû débourser 180M€ afin de faire craquer le club de la Principauté et devancer la concurrence.

« Est-ce que Mbappé valait son prix de 180M€ ? Oui, bien sûr » Le PSG n’a donc pas regardé à la dépense pour Kylian Mbappé. Et si ce montant de 180M€ a pu choquer certains pour un joueur aussi jeune, c’était visiblement le bon prix. En effet, Vadim Vasilyev, président de l’AS Monaco, a assuré pour Sacha Tavolieri : « Est-ce que Mbappé valait son prix de 180M€ ? Oui, bien sûr. Je suis convaincu ».