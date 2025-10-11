Départ du PSG : Barbecue avec Kylian Mbappé, la grosse mise au point après la polémique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé au terme de son contrat au PSG en 2024, Kylian Mbappé avait choisi de quitter le club de la capitale. Un départ qui a réservé son lot de polémiques. Ça a notamment été le cas avec cette présence du Français à un barbecue du CUP avant l’officialisation de son départ du Real Madrid. Que s’est-il alors passé réellement lors de ce moment avec Mbappé ? Romain Mabille a mis les choses au point.

Parti du PSG en 2024, Kylian Mbappé avait souhaité annoncer sa décision face à certains supporters du club de la capitale. C’est ainsi que le désormais joueur du Real Madrid s’était rendu à un barbecue organisé par le CUP. Mais voilà que cela a déclenché une certaine polémique autour de Mbappé. Président du CUP, Romain Mabille s’est expliqué à propos de cet événement.

« Nous, on avait déjà prévu notre barbecue depuis longtemps » Invité au micro de 100% PSG, Romain Mabille est donc revenu sur la venue de Kylian Mbappé au barbecue du PSG. C’est ainsi qu’il a confié : « Qu’est-ce qu’ils faisaient là les Mbappé ? C’était le jour de l’annonce de son départ. Nous, on avait déjà prévu notre barbecue depuis longtemps. On était au Parc des Princes, on nous appelle et on nous dit qu’il va annoncer le soir qu’il va partir dans une vidéo et s’il peut pas passer car il aimerait bien, par respect, l’annoncer aux gens de visu avant que les gens le découvrent sur une vidéo ».