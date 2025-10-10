Il annonce un «grand joueur» au PSG !

En 2023, le PSG décidait de déclencher la clause libératoire d’Ousmane Dembélé. Ayant déboursé 50M€ pour le Français, le club parisien s’est attaché les services d’un joueur exceptionnel, mais encore brouillon. Même si pour Fabian Ruiz, le Ballon d’Or 2025 était déjà un talent incroyable durant ses années au FC Barcelone.
Le PSG dispose désormais d’un Ballon d’Or au sein de son effectif. Ousmane Dembélé a succédé à Rodri, et a remporté l’édition 2025 du prestigieux trophée individuel. Un formidable parcours pour le Français, qui jusqu’à peu, était considéré comme un formidable talent mais encore très maladroit devant le but.
La carrière de Dembélé a changé au PSG
Meilleur buteur du PSG la saison dernière, Ousmane Dembélé a forcément bénéficié du repositionnement effectué par Luis Enrique, qui a décidé de le positionner dans l’axe de l’attaque parisienne. En quittant le FC Barcelone pour le PSG, le Français semble avoir fait le bon choix, même si pour Fabian Ruiz, Dembélé était déjà excellent au Barça.
« Je savais déjà que c’était un grand joueur »
« Dembélé ? Je l’avais beaucoup vu Barca, je savais déjà que c’était un grand joueur. En Catalogne, les blessures ne l’ont pas aidé, mais il a tout pour lui : les deux pieds, la vitesse », a ainsi révélé le milieu de terrain espagnol au cours d’un entretien accordé à So Foot.