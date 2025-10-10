Mbappé quitte le PSG, Luis Enrique a tout compris !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 30 juin 2024, Kylian Mbappé quittait le PSG afin de rejoindre le Real Madrid à l’issue de son contrat. Si de nombreux observateurs s’inquiétaient du départ de la star parisienne, Luis Enrique lui, affirmait que son équipe serait meilleure la saison suivante. Pour Fabian Ruiz, l’entraîneur espagnol avait tout compris avant les autres.

Après sept ans passés au PSG, Kylian Mbappé a décidé d’aller accomplir son rêve en Espagne. En septembre 2024, l’attaquant français s’est officiellement engagé en faveur du Real Madrid alors que son contrat avec le club parisien venait de se terminer. Malgré un élan d’inquiétude qu’a soulevé le départ de Mbappé, Luis Enrique lui, annonçait la couleur.

Luis Enrique avait prédit que le PSG serait meilleur sans Mbappé « On le savait depuis longtemps (que Mbappé allait partir), comme tout le monde. Toutes mes décisions ont été prises en fonction de ce que je considérais le mieux pour l’équipe. Je suis convaincu que, peu importent les joueurs, nous serons plus forts la saison prochaine », déclarait ainsi l’entraîneur du PSG en mai 2024, alors que son équipe a remporté la Ligue des Champions l’année suivante. Interrogé par So Foot, Fabian Ruiz confirme que Luis Enrique a eu raison à ce sujet.