Folie au PSG, il annonce du très lourd !

Alexis Brunet

Le 31 mai dernier, le PSG s’offrait un récital en finale de Ligue des champions face à l’Inter Milan et remportait alors sa première Coupe aux grandes oreilles. La première, mais sûrement pas la dernière, surtout si l’on écoute Fabian Ruiz. Le milieu de terrain parisien espère encore mettre la main sur de nombreuses C1 avec le club de la capitale.

Pour cette nouvelle saison de Ligue des champions, la pression est grande sur les épaules du PSG. Le club de la capitale a enfin remporté la Coupe aux grandes oreilles l’année dernière et il sera donc attendu au tournant. Pour le moment cela se passe plutôt bien pour les Parisiens, avec deux victoires en deux journées.

Fabian Ruiz veut gagner quatre LDC supplémentaires avec le PSG Le PSG espère bien réaliser un grand parcours en Ligue des champions cette saison et il pourra notamment compter sur Fabian Ruiz. Le milieu de terrain a les crocs et comme il l’a confié à So Foot, il espère encore remporter de nombreuses C1 avec Paris. « Dans le foot, le plus difficile n’est pas d’atteindre le sommet mais d’y rester. Le défi pour nous est donc de regagner deux, trois ou quatre fois la Ligue des champions. Ce ne sera pas facile, mais qui sait ? Ce qui est sûr, c’est que nous allons tout faire pour y arriver. »