Une star du PSG entre dans l’histoire, la grosse émotion

Le 31 mai dernier, le PSG remportait pour la première fois de son histoire la Ligue des champions. Comme un symbole, le trophée a été brandi en premier par Marquinhos, qui a connu de nombreux échecs européens avec Paris. Une belle image, qui a particulièrement ému Maxwell, qui a évolué pendant plusieurs années avec son compatriote en France.
Cette saison, le PSG ne connaît pas les mêmes débuts en Ligue des champions que l’année dernière. Le club de la capitale a déjà signé deux victoires convaincantes face à l’Atalanta Bergame (4-0) et face au FC Barcelone (1-2), alors que la saison dernière Paris était difficilement venu à bout de Gérone (1-0) et s’était incliné contre Arsenal (2-0).
Une démonstration face à l’Inter Milan
Des débuts timorés, qui n’avaient pas empêché le PSG d’être finalement titré en Ligue des champions à la fin de la saison. Le club de la capitale avait progressivement accéléré, jusqu’à humilier l’Inter Milan en finale (5-0), grâce à un doublé de Désiré Doué et des réalisations d’Achraf Hakimi, de Khvicha Kvaratskhelia et de Senny Mayulu.
« Cela me fait énormément plaisir »
Capitaine du PSG depuis de nombreuses années, c’est donc Marquinhos qui a eu l’honneur de brandir la Ligue des champions en premier le 31 mai dernier. Un moment qui a fait très plaisir à Maxwell, ancien joueur du club de la capitale, qui a partagé le vestiaire avec le défenseur central de 31 ans. « Marquinhos, je l’adore. Il représente toutes les générations du PSG. Quand il est arrivé, il était super jeune. On avait quelques joueurs expérimentés, comme moi, Thiago Motta, Ibra… On a toujours essayé de l’aider. Et le voir aujourd’hui, en maturité, vainqueur de la Ligue des champions, capitaine du Brésil et du PSG depuis des années, cela me fait énormément plaisir », a déclaré l’ancien latéral à Ligue 1+.