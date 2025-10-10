Une star du PSG entre dans l’histoire, la grosse émotion

Alexis Brunet

Le 31 mai dernier, le PSG remportait pour la première fois de son histoire la Ligue des champions. Comme un symbole, le trophée a été brandi en premier par Marquinhos, qui a connu de nombreux échecs européens avec Paris. Une belle image, qui a particulièrement ému Maxwell, qui a évolué pendant plusieurs années avec son compatriote en France.

Cette saison, le PSG ne connaît pas les mêmes débuts en Ligue des champions que l’année dernière. Le club de la capitale a déjà signé deux victoires convaincantes face à l’Atalanta Bergame (4-0) et face au FC Barcelone (1-2), alors que la saison dernière Paris était difficilement venu à bout de Gérone (1-0) et s’était incliné contre Arsenal (2-0).

Une démonstration face à l’Inter Milan Des débuts timorés, qui n’avaient pas empêché le PSG d’être finalement titré en Ligue des champions à la fin de la saison. Le club de la capitale avait progressivement accéléré, jusqu’à humilier l’Inter Milan en finale (5-0), grâce à un doublé de Désiré Doué et des réalisations d’Achraf Hakimi, de Khvicha Kvaratskhelia et de Senny Mayulu.