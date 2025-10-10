«Injustice» en équipe de France, le coup de gueule de Deschamps !

Alexis Brunet

Pendant des années, ce n’était pas l’amour fou entre Olivier Giroud et le public français. En l’absence de Karim Benzema, l’avant-centre était très souvent critiqué et même sifflé. Une période compliquée pour l’actuel joueur du LOSC, qui a toutefois pu compter à ce moment-là sur son sélectionneur Didier Deschamps, qui ne comprenait pas cette injustice.

Avec 57 buts, Olivier Giroud est aujourd’hui le meilleur buteur de l’équipe de France, même s’il devrait être rattrapé prochainement par Kylian Mbappé. Un exploit pour l’avant-centre de Lille, qui a découvert les Bleus sur le tard, mais qui a aussi dû faire face à de nombreuses critiques, parfois injustifiées.

Deschamps a beaucoup soutenu Giroud Jeudi soir, lors d’un entretien accordé à l’After Foot, Olivier Giroud est revenu sur ses années un peu compliquées en équipe de France. Une période difficile à vivre pour l’attaquant, qui a toutefois pu compter sur le soutien indéfectible de son sélectionneur, Didier Deschamps. « J’y allais pour tout casser (à Clairefontaine). Je voulais montrer que je pouvais assurer sur le terrain. Il m’a beaucoup défendu. Il disait qu’il ne comprenait pas l’injustice dont j'étais l’objet. Il m’a soutenu publiquement plusieurs fois. »