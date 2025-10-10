Thierry Henry : Le coup de fil pour venir à Paris !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir fait partie de la grande aventure des JO 2024 de Paris sous les ordres de Thierry Henry, Jean-Philippe Mateta en garde un excellent souvenir. Et le buteur tricolore de Crystal Palace se remémore notamment le coup de fil de son ancien sélectionneur pour le convoquer alors qu’il était en vacances.

Aujourd’hui appelé en équipe de France A par Didier Deschamps, Jean-Philippe Mateta a vu son aventure officieuse avec le maillot bleu démarrer… aux JO de Paris 2024 ! Le buteur de 26 ans, qui évolue à Crystal Palace, avait alors été convoqué à la dernière minute par Thierry Henry qui lui avait passé un coup de fil pour lui annoncer la nouvelle alors que Mateta était en vacances au Brésil.

« C’était magnifique » « On était frustrés quand même parce qu'on a perdu la finale (Contre l’Espagne, 3-5 a.p.), mais après tu réalises ce que tu as fait et c'était magnifique. Je pense que ce parcours m'a aidé à arriver en équipe de France aujourd'hui », confie Mateta dans les colonnes de L’EQUIPE sur ce parcours aux JO avec l’équipe de France olympique de Thierry Henry.