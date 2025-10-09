Mbappé : La presse espagnole annonce un coup de théâtre !

Amadou Diawara

Victime d'une légère entorse de la cheville droite ce samedi, Kylian Mbappé a tout de même rejoint le groupe France pour ce rassemblement du mois d'octobre. Toutefois, le capitaine et numéro 10 des Bleus ne devrait pas tenir sa place contre l'Azerbaïdjan ce vendredi. Mais si son état s'améliore, Kylian Mbappé pourrait être aligné en Islande lundi.

Lors du duel entre le Real Madrid et Villarreal, Kylian Mbappé s'est blessé. Victime d'une légère entorse de la cheville droite ce samedi, le capitaine et numéro 10 des Bleus a rejoint le groupe de Didier Deschamps ce lundi. Toutefois, Kylian Mbappé ne peut pas s'entrainer normalement.

France-Azerbaïdjan : Mbappé est forfait D'après AS, Kylian Mbappé n'a pu participer qu'à un tiers de la séance d'entrainement des Bleus de ce mercredi. Ainsi, le numéro 10 du Real Madrid devrait être absent lors de la troisième journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026 face à l'Azerbaïdjan.