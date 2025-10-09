Tromperie de Benzema : Cyril Hanouna lâche un coup de gueule en direct !

Au cours des derniers jours, Karim Benzema a fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux. En effet, l’ancien du Real Madrid a été aperçu en boite de nuit avec l’une de ses anciennes compagnes, lui qui s’est dernièrement marié avec l’actrice, Lyna Khoudri. Il n’en fallait pas plus pour que certains interprètent cela comme un indice d’une tromperie de Benzema. De quoi agacer Cyril Hanouna.
Depuis quelques semaines maintenant, Karim Benzema est un homme marié. En effet, l’attaquant du Real Madrid a scellé son union avec l’actrice, Lyna Khoudri. Alors que cette relation avait été officialisée par les deux en marge du dernier festival de Cannes, Karim Benzema et Lyna Khoudri se sont récemment mariés. Mais voilà qu’il a été question d’une potentielle tromperie de l’attaquant d’Al-Ittihad.
Benzema avec l’une de ses exs !
C’est sur les réseaux sociaux que ça emballé à propos de Karim Benzema et d'une potentielle tromperie. La raison ? Une vidéo a été diffusée où on a pu voir l’ancien du Real Madrid en boite de nuit avec l’une de ses anciennes compagnes.
« C’est insupportable »
Sur le plateau de Tout Beau Tout Neuf, Cyril Hanouna a haussé le ton à propos de cette histoire autour de Karim Benzema. C’est ainsi que le présentateur a balancé : « C’est la mère de ses enfants, c’est normal. Ça va. C’est insupportable. C’est la mère des enfants, c’est normal qu’il lui parle encore. Ça me rend dingue bordel. Certains voient anguille sous roche, moi je ne vois ni anguille ni roche ».