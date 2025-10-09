Tromperie de Benzema : Cyril Hanouna lâche un coup de gueule en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des derniers jours, Karim Benzema a fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux. En effet, l’ancien du Real Madrid a été aperçu en boite de nuit avec l’une de ses anciennes compagnes, lui qui s’est dernièrement marié avec l’actrice, Lyna Khoudri. Il n’en fallait pas plus pour que certains interprètent cela comme un indice d’une tromperie de Benzema. De quoi agacer Cyril Hanouna.

Depuis quelques semaines maintenant, Karim Benzema est un homme marié. En effet, l’attaquant du Real Madrid a scellé son union avec l’actrice, Lyna Khoudri. Alors que cette relation avait été officialisée par les deux en marge du dernier festival de Cannes, Karim Benzema et Lyna Khoudri se sont récemment mariés. Mais voilà qu’il a été question d’une potentielle tromperie de l’attaquant d’Al-Ittihad.

Benzema avec l’une de ses exs ! C’est sur les réseaux sociaux que ça emballé à propos de Karim Benzema et d'une potentielle tromperie. La raison ? Une vidéo a été diffusée où on a pu voir l’ancien du Real Madrid en boite de nuit avec l’une de ses anciennes compagnes.