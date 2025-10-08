Mercato - PSG : Vers un coup magistral en réponse au Real ?

Alexandre Higounet

Alors que le Real Madrid avait lancé quelques approches l'été dernier en direction du Paris Saint-Germain au sujet de Vitinha, offrant notamment d'inclure Eduardo Camavinga dans un deal XXL, le club merengue a non seulement reçu une réponse négative de Paris, mais il a également déclenché des conséquences moins attendues...

En quête de gros renforts pour consolider un effectif jugé un peu juste, particulièrement en défense et au milieu de terrain, le Real Madrid a regardé avec insistance du côté du Paris Saint-Germain l'été dernier. Si cette saison le club merengue suit avec attention l'évolution de Désiré Doué si l'on en croit les médias espagnols, le site footparisien.com livre des éléments selon lesquels Madrid a notamment tenté un coup cet été au sujet de Vitinha, afin de trouver un patron à son milieu.

Paris a retenu quelque chose du mouvement du Real sur Vitinha l'été dernier... Selon ces informations, le Real Madrid aurait ainsi suggéré au Paris Saint-Germain la possibilité d'une offre XXL pour Vitinha, incluant notamment Eduardo Camavinga dans l'opération. Si le club de la capitale a repoussé l'idée, n'étant absolument pas disposé à ouvrir la porte pour le milieu portugais, il en a tout de même profité pour en tirer l'information que le Real était loin d'être réticent au départ d'Eduardo Camavinga, laissant ouverte la perspective d'un transfert à un montant raisonnable.