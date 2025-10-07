Yamal avec Mbappé, le rendez-vous est programmé !

Victime d'une rechute, Lamine Yamal est touché au pubis. Contraint d'être éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, l'attaquant du FC Barcelone devrait être revenu à temps pour le Clasico. Le choc entre le Barça et le Real Madrid de Kylian Mbappé étant prévu le 26 octobre au Santiago Bernabeu.
Souffrant d'une pubalgie, Lamine Yamal a pu faire son retour juste avant le choc de Ligue des Champions face au PSG. Toutefois, le crack du FC Barcelone a rechuté face au club de la capitale.
Barça : Yamal va reprendre l'entrainement le 18 octobre
Ressentant de nouvelles douleurs au pubis, Lamine Yamal est éloigné des terrains depuis la défaite face au PSG (2-1, le 1er octobre). Mais heureusement pour le FC Barcelone, son numéro 10 devrait être présent pour le Clasico face au Real Madrid.
Real-Barça : Yamal sera présent
Selon les informations de Marca, les dernières nouvelles sur la blessure de Lamine Yamal sont encourageantes. En effet, la pépite de 18 ans devrait être de la partie face au Real Madrid le 26 octobre au Santiago Bernabeu. D'ailleurs, Lamine Yamal pourrait même faire son retour avant ce choc face à la bande à Kylian Mbappé. En effet, le numéro 10 du Barça pourrait reprendre l'entrainement collectif dès le 18 octobre.