Yamal avec Mbappé, le rendez-vous est programmé !

Amadou Diawara

Victime d'une rechute, Lamine Yamal est touché au pubis. Contraint d'être éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, l'attaquant du FC Barcelone devrait être revenu à temps pour le Clasico. Le choc entre le Barça et le Real Madrid de Kylian Mbappé étant prévu le 26 octobre au Santiago Bernabeu.

Souffrant d'une pubalgie, Lamine Yamal a pu faire son retour juste avant le choc de Ligue des Champions face au PSG. Toutefois, le crack du FC Barcelone a rechuté face au club de la capitale.

Barça : Yamal va reprendre l'entrainement le 18 octobre Ressentant de nouvelles douleurs au pubis, Lamine Yamal est éloigné des terrains depuis la défaite face au PSG (2-1, le 1er octobre). Mais heureusement pour le FC Barcelone, son numéro 10 devrait être présent pour le Clasico face au Real Madrid.