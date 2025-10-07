Algérie : Zidane sort du silence !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Contrairement à son père, Zinedine Zidane, Luca Zidane a lui décidé de représenter une autre sélection que l'équipe de France. En effet, le gardien de Grenade a fait le choix de l'Algérie et il ne lui aura pas fallu longtemps avant d'être appelé par les Fennecs et Vladimir Petkovic. Ayant rejoint ces dernières heures le rassemblement algérien, Luca Zidane a livré ses premières impressions.

Première de son groupe pour les qualifications à la Coupe du monde 2026, l'Algérie s'apprête à affronter la Somalie et l'Ouganda. Deux matchs des Fennecs qui vont avoir une attraction particulière. En effet, celle-ci se nomme Luca Zidane. Ayant fait le choix de porter le maillot algérien plutôt que celui de l'équipe de France contrairement à son père, le fils de Zinedine Zidane a été appelé par Vladimir Petkovic. Une fierté pour le gardien de Grenade.

« Je suis content d’être ici en Algérie » Appelé pour la première fois avec l'Algérie, Luca Zidane est plus heureux que jamais. Dans des propos rapportés par RMC, le fils de Zinedine Zidane a confié : « Je suis content d’être ici en Algérie, c’est une fierté pour ma première convocation ».