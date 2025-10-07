Algérie : Zidane sort du silence !

Contrairement à son père, Zinedine Zidane, Luca Zidane a lui décidé de représenter une autre sélection que l'équipe de France. En effet, le gardien de Grenade a fait le choix de l'Algérie et il ne lui aura pas fallu longtemps avant d'être appelé par les Fennecs et Vladimir Petkovic. Ayant rejoint ces dernières heures le rassemblement algérien, Luca Zidane a livré ses premières impressions.
Première de son groupe pour les qualifications à la Coupe du monde 2026, l'Algérie s'apprête à affronter la Somalie et l'Ouganda. Deux matchs des Fennecs qui vont avoir une attraction particulière. En effet, celle-ci se nomme Luca Zidane. Ayant fait le choix de porter le maillot algérien plutôt que celui de l'équipe de France contrairement à son père, le fils de Zinedine Zidane a été appelé par Vladimir Petkovic. Une fierté pour le gardien de Grenade.
« Je suis content d’être ici en Algérie »
Appelé pour la première fois avec l'Algérie, Luca Zidane est plus heureux que jamais. Dans des propos rapportés par RMC, le fils de Zinedine Zidane a confié : « Je suis content d’être ici en Algérie, c’est une fierté pour ma première convocation ».
« On espère pouvoir gagner le prochain match »
La question est maintenant de savoir si Luca Zidane jouera face à la Somalie ou l'Ouganda. « On espère pouvoir gagner le prochain match pour la qualification en Coupe du monde, c’est un match important. On espère que le peuple sera derrière nous », a-t-il d'ailleurs expliqué sur ce qui attend les Fennecs.