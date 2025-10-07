Barcola - Dembélé : Nouveau clash au PSG !

Alexis Brunet

Il y a quelques semaines, le PSG s’était fortement fâché contre la Fédération française de football et Didier Deschamps au sujet d’Ousmane Dembélé, qui s’était malheureusement blessé contre l’Ukraine. Les relations entre les différentes parties ne sont pas prêtes de s’améliorer car ce lundi le club de la capitale a poussé un nouveau coup de gueule contre la FFF au sujet de la blessure de Bradley Barcola.

Alors qu’il devait initialement disputer deux matches avec l’équipe de France dans les prochains jours (Azerbaïdjan et Islande), Bradley Barcola a finalement été remis à la disposition du PSG. À travers un communiqué, la FFF a expliqué que l’attaquant parisien était blessé et donc pas physiquement apte. « Présent ce lundi après-midi au Centre National du Football de Clairefontaine (Yvelines), l'attaquant du Paris-Saint-Germain a consulté le Dr Franck Le Gall. Il présente une lésion chronique de l'ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des champions du club parisien face à l'Atalanta Bergame (4-0, le 17 septembre). »

Le PSG répond à la FFF pour le cas Barcola Seulement quelques heures après ce communiqué, la FFF a reçu une réponse du PSG. Le club de la capitale fait part de son étonnement concernant les informations sur la blessure de Bradley Barcola, tout en reprochant à la Fédération française de football de ne pas vraiment avoir respecté le secret médical. « Le Paris Saint-Germain a pris connaissance avec étonnement du communiqué de presse publié par la Fédération française de football ce lundi 6 octobre sur l’état de santé de Bradley Barcola. Les informations publiées dans ce communiqué de presse ne correspondent en rien aux informations médicales communiquées par les équipes médicales du Paris Saint-Germain. En amont du rassemblement et à la suite du match de la 7e journée de Ligue 1 face à Lille, le Paris Saint-Germain a transmis à l’Equipe de France un bilan médical de Bradley Barcola ne faisant en aucun cas état d’une lésion chronique après le match face à l’Atalanta. Le Paris Saint-Germain insiste également sur le fait que le secret médical doit être respecté pour le bien de toutes les parties. »