Agression à Marseille, un joueur de l'OM évite la catastrophe !

Alexis Brunet

Nayef Aguerd a eu très chaud. Alors qu’il se trouvait à l’aéroport de Marignane pour rejoindre sa sélection lors de la trêve internationale, le défenseur de l’OM a été agressé par un individu instable. Ce dernier a tenté de gifler le défenseur central, mais heureusement il n’a pas réussi. L’homme a par la suite été maîtrisé par la sécurité.

Les joueurs de l’OM peuvent rejoindre leur sélection l’esprit tranquille. Samedi les hommes de Roberto De Zerbi ont signé une quatrième victoire de suite et ils ne sont qu’à un point du PSG, premier au classement. Toutefois, pour certains Marseillais, le début de cette trêve internationale est quelque peu mouvementé.

Nayef Aguerd s’est fait agresser Comme le rapporte BFM Marseille Provence, Nayef Aguerd a été victime d’une agression. Alors que le défenseur de l’OM se trouvait à l’aéroport de Marignane pour prendre son vol afin de rejoindre sa sélection, il a été approché par un individu au comportement instable lui demandant un selfie et son numéro de téléphone, avant de tenter de le gifler.