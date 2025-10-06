PSG - Dembélé : Nouveau clash avec Mbappé ?

Alexis Brunet

Il y a quelques semaines, Didier Deschamps s’est attiré les foudres du PSG. Le club de la capitale était mécontent de la blessure d’Ousmane Dembélé alors que le sélectionneur avait été prévenu de l’état fragile du Parisien, mais l’avait tout de même fait jouer contre l’Ukraine. Pour le rassemblement d’octobre, un cas de figure semblable se présente avec un certain Kylian Mbappé.

C’est un clash qui avait fait couler beaucoup d’encre. Lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, Ousmane Dembélé s’était malheureusement blessé face à l’Ukraine. Cela arrive parfois, mais là cela avait particulièrement mis le PSG en colère. En effet, le club de la capitale avait prévenu Didier Deschamps qu'il fallait faire attention à l’attaquant parisien et que de ne pas le faire jouer serait une bonne idée, mais le sélectionneur n’avait pas écouté.

Nouveau clash à venir avec le Real Madrid pour Mbappé ? Depuis, les relations sont donc assez froides entre Didier Deschamps et le PSG, mais elle pourrait également le devenir avec le Real Madrid. Comme le rapporte L’Équipe, Kylian Mbappé, qui s’est blessé samedi soir face à Villarreal, sera quand même présent ce lundi à Clairefontaine pour le rassemblement des Bleus. Une décision qui n’a pas plu au club espagnol qui aurait préféré que l’attaquant reste à Madrid. Si le champion du monde 2018 se blesse face à l’Azerbaïdjan ou l’Islande, il y a fort à parier que cela fera énormément parler.