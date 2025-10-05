Kylian Mbappé, le nouveau coup de théâtre !

Alexis Brunet

Alors qu’il est en pleine bourre avec le Real Madrid, Kylian Mbappé s’est malheureusement blessé samedi soir face à Villarreal. Une blessure qui n’empêchera toutefois pas l’attaquant d’être présent lundi à Clairefontaine pour le rassemblement de l’équipe de France. Blessé lui aussi avec Liverpool, Ibrahima Konaté sera également de la partie avec les Bleus.

Pour sa deuxième saison au Real Madrid, Kylian Mbappé a décidé de passer à la vitesse supérieure. Depuis la reprise, le Français semble inarrêtable et il a déjà inscrit neuf buts en Liga et cinq en Ligue des champions. L’attaquant est l’atout numéro un du club espagnol, qui a toutefois eu peur pour lui samedi soir.

Kylian Mbappé s’est blessé Encore une fois buteur contre Villarreal samedi soir (victoire 3-1), Kylian Mbappé n’a pas fini la rencontre sur le terrain. Le buteur a dû céder sa place à Rodrygo à la 81ème minute, à cause d’une blessure. Toutefois, cela ne serait pas trop grave, car L’Équipe et Le Parisien affirment que l’ancien joueur du PSG sera bien présent lundi à Clairefontaine pour le rassemblement de l’équipe de France.