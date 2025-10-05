Kylian Mbappé, la révolution totalement validée !

Axel Cornic

Au Paris Saint-Germain et encore plus depuis qu’il est au Real Madrid, Kylian Mbappé est devenu un attaquant de pointe à tous les effets. Et ça s’est confirmé en équipe de France, avec le sélectionneur Didier Deschamps qui a également décidé de faire confiance à son capitaine.

Bien avant le succès d’Ousmane Dembélé, le PSG avait tenté le coup avec Kylian Mbappé. Celui qui a débuté sa carrière comme ailier ou attaquant externe a peu à peu glissé dans l’axe et désormais, cela ne semble même plus être un débat au Real Madrid.

Tout a changé pour Mbappé Mais qu’en est-il en équipe de France ? Avec Marcus Thuram ou encore les autres candidats en 9, Mbappé a nettement plus de concurrence. Mais depuis septembre 2024, il n’a plus débuté une rencontre à un autre poste que celui d’attaquant axial.