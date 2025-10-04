Deschamps : La candidature que personne n’a vue venir !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il découvre la Premier League cette saison sous les couleurs de Sunderland, Wilson Isidor rêve de participer à la prochaine Coupe du monde. En ce sens, l’attaquant âgé de 25 ans pourrait être sélectionné par Didier Deschamps avec l’équipe de France, mais également par Haïti, qui l’a déjà approché.

Acteur majeur du très bon début de saison de Sunderland, cinquième de Premier League, avec ses 3 buts et 6 matchs, Wilson Isidor a un objectif : disputer la Coupe du monde. Formé à Rennes, l’attaquant âgé de 25 ans, passé par l’AS Monaco, le Lokomotiv Moscou et le Zénith Saint-Pétersbourg notamment, rêve d’y participer.

« Aller à la Coupe du monde, ça reste forcément un rêve » « Mes objectifs ? On va se concentrer sur Manchester United (rire). J'aimerais me fixer l'objectif d'aller à la Coupe du monde, ça reste forcément un rêve », a confié Wilson Isidor, dans un entretien accordé à L’Équipe, lui qui a déjà été contacté par Haïti, mais n'a pas encore tranché avec l'équipe de France.