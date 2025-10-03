Zidane - Deschamps : C’est officiel !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pressenti pour succéder à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, Zinedine Zidane va retrouver son ancien coéquipier en sélection à l’occasion d’un match caritatif organisé par l’AS Cannes. Les deux champions du monde tricolores seront notamment accompagnés de Robert Pirès, Patrick Vieira ou encore Luis Fernandez.

Une page du football français va bientôt sur tourner avec le départ de Didier Deschamps, présent à la tête de l’équipe de France depuis 2012. Le sélectionneur des Bleus avait annoncé en janvier dernier, à la surprise générale, qu’il quitterait son poste au terme de son contrat après la prochaine Coupe du monde en cas de qualification. Pour le remplacer, le nom de Zinedine Zidane est évidemment sur toutes les lèvres.

L’AS Cannes rassemble certaines gloires de l’équipe de France Avant de voir si le Ballon d’Or 1998 remplacera effectivement son ancien coéquipier en équipe de France, les deux hommes se feront face au cours d’un match de gala. A l’occasion du lancement du programme Cannes Legends, qui a pour but de rassembler les légendes du club autour de rencontres caritatives au profit d’associations, l’AS Cannes a annoncé une première rencontre alléchante le jeudi 30 octobre, au stade Pierre de Coubertin.