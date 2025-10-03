RC Lens : Snobé par Deschamps, Thauvin lâche sa réponse !

Axel Cornic

Auteur d’un excellent début de saison avec le RC Lens, qu’il a rejoint lors de l’intersaison, Florian Thauvin ne va pas faire son retour en équipe de France. Didier Deschamps a décidé de ne pas faire appel au Champion du monde 2018 pour les prochains rendez-vous des Bleus, face à l’Azerbaïdjan et l’Islande.

A l’image d’un Olivier Giroud, revenu en Ligue 1 après avoir joué aux quatre coins de la planète, Florian Thauvin a surpris pas mal de monde. Au point que certains ont commencé à militer pour son retour en équipe de France, surtout avec les blessures d’Ousmane Dembélé ou de Désiré Doué.

« Si le coach ne me retient pas, c'est qu'il estime que ce n'est pas le bon moment » Finalement, Didier Deschamps n’a pas appelé la star du RC Lens, qui semblait déjà avoir pris les devants avant l’annonce de la liste de l’équipe de France. « Si le coach ne me retient pas, c'est qu'il estime que ce n'est pas le bon moment. Je suis supporter de l'équipe de France. Je ne veux que son bien » a déclaré Florian Thauvin, d’après L’Equipe.