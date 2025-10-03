AccueilÉquipe de France

RC Lens : Snobé par Deschamps, Thauvin lâche sa réponse !

RC Lens : Snobé par Deschamps, Thauvin lâche sa réponse !
Axel Cornic

Auteur d’un excellent début de saison avec le RC Lens, qu’il a rejoint lors de l’intersaison, Florian Thauvin ne va pas faire son retour en équipe de France. Didier Deschamps a décidé de ne pas faire appel au Champion du monde 2018 pour les prochains rendez-vous des Bleus, face à l’Azerbaïdjan et l’Islande.

A l’image d’un Olivier Giroud, revenu en Ligue 1 après avoir joué aux quatre coins de la planète, Florian Thauvin a surpris pas mal de monde. Au point que certains ont commencé à militer pour son retour en équipe de France, surtout avec les blessures d’Ousmane Dembélé ou de Désiré Doué.

« Si le coach ne me retient pas, c'est qu'il estime que ce n'est pas le bon moment »

Finalement, Didier Deschamps n’a pas appelé la star du RC Lens, qui semblait déjà avoir pris les devants avant l’annonce de la liste de l’équipe de France. « Si le coach ne me retient pas, c'est qu'il estime que ce n'est pas le bon moment. Je suis supporter de l'équipe de France. Je ne veux que son bien » a déclaré Florian Thauvin, d’après L’Equipe.

« Je reviens de tellement loin que je ne veux apporter que du positif »

« Si j'y viens, c'est que le sélectionneur estime que je le mérite. Dans le cas contraire, ça me va » a poursuivi l’attaquant du RC Lens. « Je reviens de tellement loin que je ne veux apporter que du positif. Je mets tellement d'énergie à travailler, que si ça vient, ce sera du bonheur. Et si ce n'est pas le cas, ce sera pour repousser la date, car je donnerai tout jusqu'à mon retour ».

Articles liés