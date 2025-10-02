Zidane snobe l'Algérie, sa destination révélée !

Axel Cornic

Souvent lié au pays de ses parents, Zinedine Zidane va connaitre un nouvel épisode de son histoire avec l’Algérie. Son fils Luca Zidane a en effet choisi cette nationalité sportive et il pourrait bientôt faire ses grands débuts face à la Somalie ou l’Ouganda, le 9 et 14 octobre prochain.

Cet automne, il y aura peut-être un Zidane avec l’Algérie ! Ancien du Real Madrid désormais à Grenade, Luca Zidane a décidé de représenter les couleurs du pays de ses grands-parents paternels, après avoir fait toutes les catégories jeunes en équipe de France. Et il pourrait bientôt faire ses grands débuts...

Luca Zidane avec l’Algérie Les matchs face à la Somalie et l’Ouganda au programme de la prochaine trêve internationale ont pris une grande importance en Algérie. Ce n’est toutefois pas pour les possibles débuts de Luca, mais plutôt pour la potentielle présence de son père Zinédine Zidane. Plusieurs médias ont en effet annoncé que l’ancien numéro 10 des Bleus devrait faire le voyage, pour voir ces deux rencontres.