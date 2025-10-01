Zidane - Algérie : La vérité éclate !

Axel Cornic

Le nom de Zidane fait à nouveau la Une de l’actualité en ce moment, avec parfois des débats enflammés. Mais ce n’est pas Zinedine Zidane, puisque c’est plutôt son fils Luca qui fait parler de lui, avec sa décision d’abandonner la nationalité sportive française pour évoluer avec l’Algérie.

Depuis les débuts d’Enzo, les fils de Zinedine Zidane font énormément parler d’eux. C’était encore une fois tout récemment, avec les débats autour de la prestation du jeune Elyaz Zidane avec l’équipe de France U20. Mais c’est surtout de Luca Zidane qui fait réagir, avec sa décision fracassante concernant son avenir.

Un Zidane avec l’Algérie Le gardien de but de 27 ans, qui évolue actuellement à Grenade, a en effet décidé de choisir la nationalité sportive algérienne, celle de ses grands-parents paternels. Passé par toutes les catégories jeunes de l’équipe de France, Luca Zidane devrait vraisemblablement faire ses grands débuts lors de la prochaine trêve internationale.