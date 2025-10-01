Zidane, le fiasco avec l’équipe de France !

Depuis Zinedine Zidane, qui a notamment remporté la Coupe du monde en 1998, l’équipe de France a eu un lien particulier avec sa famille. C’est le cas chez les équipes jeunes et on a eu l’exemple tout récemment avec Elyaz Zidane, défenseur central d’à-peine 19 ans, qui n’a pas vraiment rencontré le même succès que son père.
C’est un nom qui pèse très lourd. Véritable légende de l’équipe de France, Zinedine Zidane a laissé une traces indélébile dans l’histoire. Pas étonnant donc que lorsque ses enfants ont commencé à arriver, l’engouement autour de leurs prestations était immense.
La dynastie Zidane
Cela a été le cas avec Enzo, puis Luca ou encore Théo, qui n’ont jamais réussi à percer au plus haut niveau en équipe de France. Pour Luca Zidane le chapitre est d’ailleurs définitivement clos, puisqu’il a décidé de choisir la nationalité de ses grand-parents paternels et ainsi jouer pour l’Algérie.
Ce n’est pas encore ça pour Elyaz Zidane
Ce lundi soir, on a vu le dernier de la fratrie évoluer chez les U20. Elyaz Zidane était en effet titulaire pour la rencontre de poule contre l’Afrique du Sud, remportée par la France (2-1). Mais il n’a pas livré une grande prestation, puisque le défenseur central est grandement critiqué au lendemain de cette rencontre. Il est notamment coupable de la faute emmenant le penalty qui a offert le seul but sud-africain.