Zidane, le fiasco avec l’équipe de France !

Axel Cornic

Depuis Zinedine Zidane, qui a notamment remporté la Coupe du monde en 1998, l’équipe de France a eu un lien particulier avec sa famille. C’est le cas chez les équipes jeunes et on a eu l’exemple tout récemment avec Elyaz Zidane, défenseur central d’à-peine 19 ans, qui n’a pas vraiment rencontré le même succès que son père.

C’est un nom qui pèse très lourd. Véritable légende de l’équipe de France, Zinedine Zidane a laissé une traces indélébile dans l’histoire. Pas étonnant donc que lorsque ses enfants ont commencé à arriver, l’engouement autour de leurs prestations était immense.

La dynastie Zidane Cela a été le cas avec Enzo, puis Luca ou encore Théo, qui n’ont jamais réussi à percer au plus haut niveau en équipe de France. Pour Luca Zidane le chapitre est d’ailleurs définitivement clos, puisqu’il a décidé de choisir la nationalité de ses grand-parents paternels et ainsi jouer pour l’Algérie.