L’énorme surprise de Deschamps, un retour de folie se prépare ?

Ce jeudi, Didier Deschamps dévoilera sa liste des joueurs convoqués pour la prochaine trêve internationale avec l’équipe de France. Cette dernière pourrait comporter plusieurs surprises, notamment en raison des nombreux blessés côté Français. Auteur d’un bon début de saison avec le RC Lens, Florian Thauvin pourrait en faire partie. Explications.

L’équipe de France est désormais en mission. Pour la dernière de Didier Deschamps, les Bleus espèrent arriver en forme à la Coupe du monde 2026 qui arrivera rapidement à l’issue de cette saison. Forcément, si le sélectionneur français dispose d’une colonne vertébrale déjà bien actée, certains joueurs doivent profiter de ces trêves internationales pour marquer des points aux yeux du sélectionneur.

Une surprise dans la liste de Deschamps Il peut s’agir de nouvelles têtes. Rayan Cherki, Maghnes Akliouche, Hugo Ekitike ont par exemple effectué leurs débuts il y a peu de temps et doivent encore s’affirmer afin de pouvoir prétendre à une sélection en bleu en 2026. Mais Didier Deschamps pourrait également s’appuyer dans les semaines à venir sur d’anciennes connaissances.