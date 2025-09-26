Kylian Mbappé : Le grand changement décidé… par Donald Trump ?

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que la France est idéalement placée pour se qualifier pour la Coupe du monde 2026, co-organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada, Donald Trump envisage de potentiels changements. Le président américain n'exclut pas de déplacer des matchs si la sécurité dans certaines villes hôtes, comme Seattle et San Francisco, est jugée insuffisante, impactant ainsi peut-être le calendrier de Kylian Mbappé et des Bleus.

Finaliste malheureuse au Qatar, la France devrait avoir l’occasion de partir en quête d’une troisième étoile à la fin de la saison. Avec leurs victoires contre l’Ukraine et l’Islande en ouverture des qualifications, les Bleus sont déjà bien placés pour assurer leur place à la prochaine Coupe du monde co-organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada. Un objectif majeur aux yeux de Kylian Mbappé . « Je veux vraiment être Champion du monde en 2026, c’est un objectif prioritaire en sélection », lâchait-il en mars dernier sur TF1.

Les participants au prochain Mondial seront fixés le 5 décembre prochain, avec le tirage au sort réalisé à Washington. Mais d’autres changements pourraient intervenir ensuite selon Donald Trump , qui n’exclut pas de délocaliser certaines rencontres si le président américain juge « dangereuse » la situation dans les villes hôtes en question.

« Si nous pensons qu'une ville pourrait être un tant soit peu dangereuse pour le déroulement de la Coupe du monde, nous déplacerons »

« Ces villes sont dirigées par des extrémistes de gauche qui ne savent pas ce qu'ils font (sic), a réagi Donald Trump, interrogé lors d'un point presse dans le Bureau ovale sur les rencontres du Mondial organisées à Seattle (6 rencontres au Lumen Field) et San Francisco (6 au Levi's Stadium). Nous allons nous assurer que ces matches puissent se dérouler dans des conditions sûres. Si nous pensons qu'une ville pourrait être un tant soit peu dangereuse pour le déroulement de la Coupe du monde, nous déplacerons (le match) dans une autre ville. »

Rapporté par L’Equipe, Trump ajoute : « Comme vous le savez probablement, après Washington, nous allons à Memphis et dans d'autres villes (en référence aux déploiements successifs de la Garde nationale). Très bientôt, nous irons à Chicago. Ce sera sûr pour la Coupe du monde. Si je pense que ce n'est pas sûr, nous déménagerons dans une autre ville. Nous ne permettrons pas que les matches se déroulent dans une situation dangereuse. Nous allons légèrement modifier les dates. Mais j'espère que tout se passera bien et que nous n'aurons pas à déplacer des matches. »