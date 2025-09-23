«Ça me débecte» : Zidane en Algérie, le scandale ?

Luca Zidane, fils de la légende tricolore, a décidé de représenter l'Algérie après avoir joué chez les jeunes en équipe de France. Une décision qui divise, certains observateurs accusant le portier de 27 ans d’opportunisme à quelques mois de la CAN et de la Coupe du monde en Amérique.
Si Zinedine Zidane est devenu une légende de l’équipe de France, son fils Luca pourrait quant à lui briller avec la sélection algérienne. Le choix du portier de 27 ans, formé au Real Madrid et évoluant actuellement à Grenade (deuxième division espagnole), d’opter pour les Fennecs fait beaucoup parler après avoir joué dans les catégories de jeunes de l’équipe de France. Alors que l’Algérie peine à se trouver un gardien, Luca Zidane a donc une carte à jouer avant la CAN cet hiver, voire la Coupe du monde en fin de saison en cas de qualification.
« Pour moi, c'est un opportunisme qui me débecte »
Mais en Algérie, la décision du fils de Zinedine Zidane est loin de faire l’unanimité. « Des retours que nous avons pu avoir, sous nos publications et ailleurs, son arrivée semble être massivement critiquée, a notamment confié Yacine, qui gère la page Arobase Dzair sur les réseaux sociaux, interrogé par Foot Mercato. Nombreux sont ceux qui estiment qu’il vient à un âge tardif et que sa forme en club ne justifie pas une éventuelle convocation. Beaucoup se demandent ce qu’il pourrait apporter à la sélection, là où certains gardiens du championnat semblent être snobés ».
De son côté, Bertrand Latour n’a pas hésité à tacler la démarche de Luca Zidane. « En tant que Français, qu’un enfant de Zinedine Zidane porte le maillot d’une autre équipe, ça ne me convient pas par rapport au statut de son père et ce qu’il représente. Mais bon, chacun est libre de faire ce qu’il veut. Et après, si j’étais Algérien, soit vous choisissez quand c’est l’heure, soit c’est trop tard, a confié le journaliste sur Canal+. Ces derniers temps, j’ai vu des prises de paroles de joueurs qui ont, eux, choisi l’Algérie très vite, je pense à Slimani et Mahrez, et ils en ont marre que des mecs choisissent l’Algérie ou un autre pays, quand leur seul intérêt, c'est de disputer une grande compétition, sans amour du maillot et de la patrie. Pour moi, c'est un opportunisme qui me débecte. Le problème, c'est sa démarche. Il se découvre algérien à 27 ans ».
« Une opportunité qui s’offre à lui »
De son côté, Daniel Riolo défend le joueur. « C’est une opportunité qui s’offre à lui, ça se fait de plus en plus. Dans le foot aujourd’hui, c’est une sorte de marché d’opportunité. Les joueurs se disent: ‘J’ai l’occasion de disputer peut-être une Coupe du monde, ce que je ne pourrai pas faire en temps normal, je vais dans le pays qui m’offre cette possibilité’. Si ça doit gêner des gens, ce sont plus les Algériens. Eux doivent se demander: ‘Quel lien a-t-il avec notre pays? Est-ce qu’il parle la langue? Est-ce qu’il connaît l’hymne? Est-il attaché à notre pays’, souligne le journaliste de RMC, dans l’émission Estelle Midi. Luca Zidane est international. Il a une culture espagnole, il a fait ses classes footballistiques en Espagne et aurait pu jouer pour la sélection espagnole. On lui a proposé la France, il est venu avec les jeunes mais il aurait pu faire les trois. Mais comme il était barré et qu’il n’aurait jamais pu intégrer les A… »
Alors, comprenez-vous le choix de Luca Zidane ? A vos votes !