«Ça me débecte» : Zidane en Algérie, le scandale ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Luca Zidane, fils de la légende tricolore, a décidé de représenter l'Algérie après avoir joué chez les jeunes en équipe de France. Une décision qui divise, certains observateurs accusant le portier de 27 ans d’opportunisme à quelques mois de la CAN et de la Coupe du monde en Amérique.

Si Zinedine Zidane est devenu une légende de l’équipe de France, son fils Luca pourrait quant à lui briller avec la sélection algérienne. Le choix du portier de 27 ans, formé au Real Madrid et évoluant actuellement à Grenade (deuxième division espagnole), d’opter pour les Fennecs fait beaucoup parler après avoir joué dans les catégories de jeunes de l’équipe de France. Alors que l’Algérie peine à se trouver un gardien, Luca Zidane a donc une carte à jouer avant la CAN cet hiver, voire la Coupe du monde en fin de saison en cas de qualification.

« Pour moi, c'est un opportunisme qui me débecte » Mais en Algérie, la décision du fils de Zinedine Zidane est loin de faire l’unanimité. « Des retours que nous avons pu avoir, sous nos publications et ailleurs, son arrivée semble être massivement critiquée, a notamment confié Yacine, qui gère la page Arobase Dzair sur les réseaux sociaux, interrogé par Foot Mercato. Nombreux sont ceux qui estiment qu’il vient à un âge tardif et que sa forme en club ne justifie pas une éventuelle convocation. Beaucoup se demandent ce qu’il pourrait apporter à la sélection, là où certains gardiens du championnat semblent être snobés ». De son côté, Bertrand Latour n’a pas hésité à tacler la démarche de Luca Zidane. « En tant que Français, qu’un enfant de Zinedine Zidane porte le maillot d’une autre équipe, ça ne me convient pas par rapport au statut de son père et ce qu’il représente. Mais bon, chacun est libre de faire ce qu’il veut. Et après, si j’étais Algérien, soit vous choisissez quand c’est l’heure, soit c’est trop tard, a confié le journaliste sur Canal+. Ces derniers temps, j’ai vu des prises de paroles de joueurs qui ont, eux, choisi l’Algérie très vite, je pense à Slimani et Mahrez, et ils en ont marre que des mecs choisissent l’Algérie ou un autre pays, quand leur seul intérêt, c'est de disputer une grande compétition, sans amour du maillot et de la patrie. Pour moi, c'est un opportunisme qui me débecte. Le problème, c'est sa démarche. Il se découvre algérien à 27 ans ».