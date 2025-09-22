Zidane - Algérie : Le clash !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Luca Zidane, deuxième fils de l'illustre champion du monde, a décidé de porter les couleurs de l'Algérie en sélection. Celui qui avait joué chez les Bleus dans toutes les jeunes catégories évolue actuellement à Grenade, en deuxième division espagnole. Le portier de 27 ans sera sélectionnable pour la prochaine CAN, une décision qui ne plaît pas du tout à Bertrand Latour.

Luca Zidane a pris officiellement la nationalité algérienne et peut espérer être appelé. L'Equipe d'Algérie est à la recherche d'un gardien en ce moment et l'option Luca Zidane semble convenir aux dirigeants. Mais le choix du deuxième fils de Zinédine Zidane ne fait pas l'unanimité auprès de tout le monde : Bertrand Latour juge ce choix trop opportuniste.

Bertrand Latour ne valide pas du tout Invité à s'exprimer sur le sujet, Bertrand Latour s'est montré plutôt clair. « En tant que Français, qu’un enfant de Zinedine Zidane porte le maillot d’une autre équipe, ça ne me convient pas par rapport au statut de son père et ce qu’il représente. Mais bon, chacun est libre de faire ce qu’il veut. Et après, si j’étais Algérien, soit vous choisissez quand c’est l’heure, soit c’est trop tard » débute le journaliste sur Canal+.