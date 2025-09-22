Zidane - Algérie : Le clash !

Luca Zidane, deuxième fils de l'illustre champion du monde, a décidé de porter les couleurs de l'Algérie en sélection. Celui qui avait joué chez les Bleus dans toutes les jeunes catégories évolue actuellement à Grenade, en deuxième division espagnole. Le portier de 27 ans sera sélectionnable pour la prochaine CAN, une décision qui ne plaît pas du tout à Bertrand Latour.
Luca Zidane a pris officiellement la nationalité algérienne et peut espérer être appelé. L'Equipe d'Algérie est à la recherche d'un gardien en ce moment et l'option Luca Zidane semble convenir aux dirigeants. Mais le choix du deuxième fils de Zinédine Zidane ne fait pas l'unanimité auprès de tout le monde : Bertrand Latour juge ce choix trop opportuniste.
Bertrand Latour ne valide pas du tout
Invité à s'exprimer sur le sujet, Bertrand Latour s'est montré plutôt clair. « En tant que Français, qu’un enfant de Zinedine Zidane porte le maillot d’une autre équipe, ça ne me convient pas par rapport au statut de son père et ce qu’il représente. Mais bon, chacun est libre de faire ce qu’il veut. Et après, si j’étais Algérien, soit vous choisissez quand c’est l’heure, soit c’est trop tard » débute le journaliste sur Canal+.
« C'est un opportunisme qui me débecte »
En quête d'un gardien solide pour les grandes échéances à venir, l'Algérie s'est tournée vers Luca Zidane. L'équipe a encaissé pas mal de buts lors de ses derniers rassemblements et le début de saison du Français ne laissait pas forcément entrevoir de grandes performances. Avec Grenade, il a déjà encaissé 10 buts en 4 matches. « Ces derniers temps, j’ai vu des prises de paroles de joueurs qui ont, eux, choisi l’Algérie très vite, je pense à Slimani et Mahrez, et ils en ont marre que des mecs choisissent l’Algérie ou un autre pays, quand leur seul intérêt, c'est de disputer une grande compétition, sans amour du maillot et de la patrie. Pour moi, c'est un opportunisme qui me débecte. Le problème, c'est sa démarche. Il se découvre algérien à 27 ans » poursuit Bertrand Latour.