Zidane - Lizarazu : Le clash inattendu !

Zinedine Zidane est annoncé comme le grand favori à la succession à venir de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France, mais Pierre Ménès estime qu'on en fait un peu trop avec l'ancien coach du Real Madrid. Il se lâche au sujet de Zidane, et raconte également son clash avec un certain Bixente Lizarazu.

Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès évoque le cas Zinedine Zidane qui devrait succéder à Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026. Et alors que ses relations sont tendues avec Zidane, l'ancien consultant de Canal + en remet une couche avec cette sortie.

« On en fait toujours trop avec Zidane » « Si on n’en fait pas un peu trop avec Zidane, sachant que Deschamps est toujours en poste ? De toute façon, on en fait toujours trop avec Zidane… Zidane, c’est l’icône de la France, le gendre idéal, et c’est tout ce qu’on veut… Après, il est bien évident qu’il ne va pas arriver avec son survêt et ses baskets le jour de la passation de pouvoir avec Didier, et ça doit quand même se préparer… », lâche Ménès, qui raconte ensuite son clash avec Bixente Lizarazu, grand ami de Zinedine Zidane.