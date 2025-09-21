Zidane choisit l’Algérie : «Ça me débecte»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais acté, Luca Zidane a changé de nationalité sportive et évoluera désormais pour l'Algérie. Le portier de 27 ans, titulaire à Grenade en deuxième division espagnole, est donc sélectionnable pour pour la CAN ainsi que pour la prochaine Coupe du monde. Un choix que le journaliste de Canal+ Bertrand Latour juge opportuniste.

Luca Zidane choisit l'Algérie ! « En tant que Français, qu’un enfant de Zinedine Zidane porte le maillot d’une autre équipe, ça ne me convient pas par rapport au statut de son père et ce qu’il représente. Mais bon, chacun est libre de faire ce qu’il veut. Et après, si j’étais Algérien, soit vous choisissez quand c’est l’heure, soit c’est trop tard », lance-t-il au micro de Canal+, avant de poursuivre.