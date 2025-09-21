Zidane choisit l’Algérie : «Ça me débecte»

C'est une annonce qui fait grand bruit. Fils de la légende du football français Zinedine Zidane, Luca Zidane a décidé de porter les couleurs de l'Algérie. Titulaire à Grenade en deuxième division espagnole, le portier de 27 ans sera donc sélectionnable pour la prochaine CAN. Un choix opportuniste selon Bertrand Latour.
C'est désormais acté, Luca Zidane a changé de nationalité sportive et évoluera désormais pour l'Algérie. Le portier de 27 ans, titulaire à Grenade en deuxième division espagnole, est donc sélectionnable pour pour la CAN ainsi que pour la prochaine Coupe du monde. Un choix que le journaliste de Canal+ Bertrand Latour juge opportuniste.
Luca Zidane choisit l'Algérie !
« En tant que Français, qu’un enfant de Zinedine Zidane porte le maillot d’une autre équipe, ça ne me convient pas par rapport au statut de son père et ce qu’il représente. Mais bon, chacun est libre de faire ce qu’il veut. Et après, si j’étais Algérien, soit vous choisissez quand c’est l’heure, soit c’est trop tard », lance-t-il au micro de Canal+, avant de poursuivre.
«C'est un opportunisme qui me débecte»
« Ces derniers temps, j’ai vu des prises de paroles de joueurs qui ont, eux, choisi l’Algérie très vite, je pense à Slimani et Mahrez, et ils en ont marre que des mecs choisissent l’Algérie ou un autre pays, quand leur seul intérêt, c'est de disputer une grande compétition, sans amour du maillot et de la patrie. Pour moi, c'est un opportunisme qui me débecte. Le problème, c'est sa démarche. Il se découvre algérien à 27 ans », ajoute Bertrand Latour.