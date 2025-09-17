«Le nouveau Zidane» a choisi l’Algérie !

Longtemps considéré comme un prodige du football français, Mourad Meghni a été présenté comme le « nouveau Zidane » dès son passage à Clairefontaine. Né à Paris, issu d’une mère portugaise et d’un père algérien, l’ancien international a finalement choisi les Fennecs. Un parcours singulier, marqué par le poids des comparaisons.
Né en 1984 à Paris, Mourad Meghni a rapidement attiré l’attention par sa technique et sa vision du jeu hors du commun. Formé à l’INF Clairefontaine, centre d’excellence qui a vu éclore de nombreux talents, il évoluait à un poste symbolique : meneur de jeu. Ses qualités de dribble, de passe et sa gestuelle fluide ont poussé certains observateurs à le comparer très tôt à Zinédine Zidane, référence absolue du football français à cette époque. Invité du podcast Ballon, Main, Corps, Meghni est revenu sur ses débuts.
« Des journaux ont commencé à mettre cette étiquette »
« Je ne calculais pas ça. Je jouais le même poste que lui donc je m’inspirais. Des journaux ont commencé à mettre cette étiquette, mais Zidane c’est Zidane. Tout le monde me parle de Zizou, mais moi j’aimais Rui Costa. Après quand tu es à Clairefontaine, tu vois plus Zidane. Mais je n’ai jamais voulu ressembler à qui que ce soit » a déclaré Meghni. Mais contrairement à Zidane, le joueur a pris la décision de défendre les couleurs de l'Algérie, le pays de son père. Il a évoqué son attachement aux Fennecs.
« Je me suis senti chez moi »
« J’ai toujours suivi l’Algérie. Quand il y avait les sélections, j’ai toujours eu ce truc. Chaque été, j’allais en Algérie. J’ai plus grandi avec cette culture algérienne. Jouer avec la sélection, c’est quelque chose. Je ne pouvais pas jouer avant la loi des binationaux. Dès qu’elle est passée, je l’ai utilisé. C’était un rêve de rendre fier ma famille, mon père. J’avais même parlé avec la sélection bien avant que cette loi passe. En U19, je ne me sentais pas à l’aise avec l’équipe de France. Quand j’ai eu l’opportunité, je me suis senti mieux, je me suis senti chez moi. Ça me correspondait plus » a déclaré Meghni.