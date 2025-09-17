«Le nouveau Zidane» a choisi l’Algérie !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Longtemps considéré comme un prodige du football français, Mourad Meghni a été présenté comme le « nouveau Zidane » dès son passage à Clairefontaine. Né à Paris, issu d’une mère portugaise et d’un père algérien, l’ancien international a finalement choisi les Fennecs. Un parcours singulier, marqué par le poids des comparaisons.

Né en 1984 à Paris, Mourad Meghni a rapidement attiré l’attention par sa technique et sa vision du jeu hors du commun. Formé à l’INF Clairefontaine, centre d’excellence qui a vu éclore de nombreux talents, il évoluait à un poste symbolique : meneur de jeu. Ses qualités de dribble, de passe et sa gestuelle fluide ont poussé certains observateurs à le comparer très tôt à Zinédine Zidane, référence absolue du football français à cette époque. Invité du podcast Ballon, Main, Corps, Meghni est revenu sur ses débuts.

« Des journaux ont commencé à mettre cette étiquette » « Je ne calculais pas ça. Je jouais le même poste que lui donc je m’inspirais. Des journaux ont commencé à mettre cette étiquette, mais Zidane c’est Zidane. Tout le monde me parle de Zizou, mais moi j’aimais Rui Costa. Après quand tu es à Clairefontaine, tu vois plus Zidane. Mais je n’ai jamais voulu ressembler à qui que ce soit » a déclaré Meghni. Mais contrairement à Zidane, le joueur a pris la décision de défendre les couleurs de l'Algérie, le pays de son père. Il a évoqué son attachement aux Fennecs.