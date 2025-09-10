Deschamps - Algérie : Le complot qui fait halluciner Riolo !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Maghnès Akliouche, convoqué par Didier Deschamps pour le rassemblement de septembre, suscite l’attention des observateurs. Certains ont suggéré que le jeune milieu offensif avait été retenu pour l’empêcher de rejoindre l’Algérie, pays de ses parents. Daniel Riolo balaie ces rumeurs et défend le choix libre et assumé du joueur de l'AS Monaco.

Pour ce rassemblement de septembre, Didier Deschamps a décidé d'innover en faisant notamment appel à Maghnès Akliouche. Solide sous les couleurs de l'AS Monaco, le milieu de terrain a obtenu sa première convocation sous le maillot bleu. Une nouvelle déception pour la Fédération algérienne, qui avait entamé des démarches pour le naturaliser.

Une décision calculée de la part de Deschamps ? Cette décision a alimenté de nombreux débats autour de sa sélection. Certains sur les réseaux sociaux ont suggéré que le choix de Didier Deschamps visait à bloquer Akliouche, afin qu’il ne puisse pas opter pour l’équipe nationale algérienne. Sur RMC, Daniel Riolo a réagi à ces accusations.