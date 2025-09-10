Deschamps - Algérie : Le complot qui fait halluciner Riolo !

Maghnès Akliouche, convoqué par Didier Deschamps pour le rassemblement de septembre, suscite l’attention des observateurs. Certains ont suggéré que le jeune milieu offensif avait été retenu pour l’empêcher de rejoindre l’Algérie, pays de ses parents. Daniel Riolo balaie ces rumeurs et défend le choix libre et assumé du joueur de l'AS Monaco.
Pour ce rassemblement de septembre, Didier Deschamps a décidé d'innover en faisant notamment appel à Maghnès Akliouche. Solide sous les couleurs de l'AS Monaco, le milieu de terrain a obtenu sa première convocation sous le maillot bleu. Une nouvelle déception pour la Fédération algérienne, qui avait entamé des démarches pour le naturaliser.
Une décision calculée de la part de Deschamps ?
Cette décision a alimenté de nombreux débats autour de sa sélection. Certains sur les réseaux sociaux ont suggéré que le choix de Didier Deschamps visait à bloquer Akliouche, afin qu’il ne puisse pas opter pour l’équipe nationale algérienne. Sur RMC, Daniel Riolo a réagi à ces accusations.
« C’est insupportable »
« Akliouche bloqué par l'équipe de France ? Dire ça, c’est insupportable. Personne n'est bloqué. Il a fait un choix très librement, et c'est tout. Il ne faut pas dire ça parce que tu excites tous les abrutis qui disent que les joueurs sont des opportunistes. Akliouche a fait son choix, et il l’a bien expliqué » a confié Riolo sur RMC.