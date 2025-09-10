Zidane arrive : La blague de Kylian Mbappé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Arrivé en équipe de France en mars 2017 sur la décision de Didier Deschamps, Kylian Mbappé est devenu champion du monde puis capitaine des Bleus sous les ordres du sélectionneur. Néanmoins, ce dernier va se retirer après la Coupe du monde et vraisemblablement céder sa place à Zinedine Zidane, pressenti pour assurer sa succession. Qu'en pense Kylian Mbappé ? Il blague à ce sujet avec les journalistes de L'Equipe.

Zinedine Zidane se sent «légitime» en équipe de France de par son histoire avec les Bleus lors de sa carrière de joueur. C'est le constat dressé par le champion du monde 98 au printemps dernier au cours d'un évènement avec son équipementier Adidas. Et ce, quelques semaines seulement après l'annonce de Didier Deschamps concernant sa non prolongation de contrat avec la Fédération française de football expirant à la fin de la Coupe du monde 2026.

«Après Deschamps ? Vous me demandez de deviner ou vous me demandez parce que vous pensez que je sais ?» Pour L'Equipe magazine, Kylian Mbappé a reconnu vouloir faire un cadeau spécial au sélectionneur grâce à un éventuel nouveau sacre Mondial en Amérique du nord l'été prochain. Et pour ce qui est de sa succession ? Antoine Bourlon et Matthias Gurtler l'ont interrogé pendant l'entrevue effectuée à Madrid. « Vous me demandez de deviner ou vous me demandez parce que vous pensez que je sais ? (Il rit.) ». Les deux journalistes l'ont relancé en expliquant leur raisonnement : « On demande car le capitaine de l'équipe de France doit bien avoir des pensées ». Parlant de lui-même, Kylian Mbappé a été clair sur la question. « Il essaie de penser le moins possible... Je crois que l'idée, et je pense que c'est une bonne idée, c'est de laisser le coach finir dans le climat le plus sain possible. Mais je ne suis pas enfermé dans une bulle, je sais bien de qui tout le monde parle, j'ai la télé... »