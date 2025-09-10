Kylian Mbappé : Le changement qui le fait halluciner !

Axel Cornic

Après avoir longtemps fait l’unanimité auprès des observateurs, Kylian Mbappé a connu une période plus délicate depuis ces deux dernières années. Et certains n’ont pas hésité à le faire remarquer, comme Jérôme Rothen, qui n’a pas été le dernier à taper sur le capitaine de l’équipe de France.

Dès son plus jeune âge, Kylian Mbappé a été porté aux nues. Et c’était mérité, puisque l’attaquant a impressionné tout le monde, que ce soit à l’AS Monaco ou encore au PSG. Encore pus en équipe de France, avec qui il a notamment remporté la Coupe du monde 2018. Mais le phénomène semble s’être un peu calmé ces dernières années et évidemment, ça n’a échappé à personne.

Un nouveau Kylian Mbappé ? Dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen a souvent été l’un des premiers à taper sur Mbappé. Mais désormais, il est également l’un des premiers à constater un sacré changement chez le capitaine de l’équipe de France. « J’attendais les débuts du Real Madrid et je me disais, est-ce qu’il va y avoir un changement ? Bon, l’entraineur a déjà changé à la Coupe du monde des clubs, mais c’était trop rapide pour voir un changement d’attitude, ou même tactique. Et là, je trouve que ce n’est pas du tout le même joueur » a déclaré l’ancien international français, dans son émission Rothen s'enflamme.