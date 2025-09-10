Kylian Mbappé : Le changement qui le fait halluciner !

Après avoir longtemps fait l’unanimité auprès des observateurs, Kylian Mbappé a connu une période plus délicate depuis ces deux dernières années. Et certains n’ont pas hésité à le faire remarquer, comme Jérôme Rothen, qui n’a pas été le dernier à taper sur le capitaine de l’équipe de France.
Dès son plus jeune âge, Kylian Mbappé a été porté aux nues. Et c’était mérité, puisque l’attaquant a impressionné tout le monde, que ce soit à l’AS Monaco ou encore au PSG. Encore pus en équipe de France, avec qui il a notamment remporté la Coupe du monde 2018. Mais le phénomène semble s’être un peu calmé ces dernières années et évidemment, ça n’a échappé à personne.
Un nouveau Kylian Mbappé ?
Dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen a souvent été l’un des premiers à taper sur Mbappé. Mais désormais, il est également l’un des premiers à constater un sacré changement chez le capitaine de l’équipe de France. « J’attendais les débuts du Real Madrid et je me disais, est-ce qu’il va y avoir un changement ? Bon, l’entraineur a déjà changé à la Coupe du monde des clubs, mais c’était trop rapide pour voir un changement d’attitude, ou même tactique. Et là, je trouve que ce n’est pas du tout le même joueur » a déclaré l’ancien international français, dans son émission Rothen s'enflamme.
« On retrouve un joueur digne des meilleurs du monde »
« Il est plus dynamique, il rate beaucoup moins, il est plus créatif. On retrouve un joueur digne des meilleurs du monde, ce qu’il n’était plus sur les deux dernières années » a assuré Rothen au sujet de Kylian Mbappé, ce mardi. « Là, je trouve que toutes les planètes sont alignées, notamment au niveau de sa communication et de son comportement. Même quand il ne marque, soit il donne, soit il est important pour l’équipe ».