Retour de Zidane : La surprise que personne n’a vu venir !

Cela fait désormais plusieurs années que Zinedine Zidane ne semble attendre qu'une seule chose, à savoir prendre la succession de Didier Deschamps. Et cela pourrait enfin arriver l'été prochain puisque le sélectionneur de l'équipe de France a d'ores et déjà annoncé qu'il quitterait son poste à l'issue de la Coupe du monde en Amérique du Nord.

C'est officiel depuis quelques temps désormais, Didier Deschamps ne sera plus le sélectionneur de l'équipe de France à l'issue de la prochaine Coupe du monde. Et bien qu'il reste du temps avant de choisir le successeur de celui qui sera resté 14 ans sur le banc des Bleus, Zinedine Zidane fait figure d'immense favori.

La FFF ne se mouille pas pour Zidane Toutefois, bien que son choix ne fasse quasiment aucun doute, Philippe Diallo ne veut pas officialiser sa décision avant l'issue de la prochaine Coupe du monde afin de ne pas polluer l'environnement médiatique de l'équipe de France. Dans L'EQUIPE, l'entourage du président de la FFF assure que « c'est trop tôt » pour annoncer quoique ce soit, tout en précisant que « la FFF sera prête le moment venu ».