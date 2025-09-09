Knysna : Surprise, Samir Nasri règle ses comptes !

Pierrick Levallet

Samir Nasri n’a jamais vraiment eu une bonne réputation pendant sa carrière de joueur. L’ancien milieu offensif, formé à l’OM et passé par Arsenal et Manchester City, était souvent décrit comme l’enfant rebelle du vestiaire. Certains ont notamment estimé qu’il était impliqué dans le scandale de l’équipe de France à Knysna pendant la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud.

«Knysna 2010, je n’y étais pas» Samir Nasri a alors réglé ses comptes avec ses détracteurs. « À un moment donné, j’ai aussi été victime de ma réputation. Un exemple : Knysna 2010, je n’y étais pas. Pourtant, dans l’imaginaire collectif, j’en faisais partie. J’ai ma part d’erreurs, je les assume complètement et si c’était à refaire, je les referais » a lancé le consultant de Canal+ dans un entretien accordé à Ouest France.