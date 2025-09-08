«Il rend les choses plus faciles pour tout le monde» : Le joueur qui choque l’équipe de France

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Grâce à ses performances avec la Roma, Manu Koné s’est fait une place de choix lors des listes de Didier Deschamps ces derniers temps. Jusqu’à être titulaire avec Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain vendredi dernier face à l’Ukraine (2-0). Sa prestation a été soulignée par le joueur du Real Madrid qui a fait un aveu lourd de sens à son sujet.

Un temps annoncé au PSG avant qu’il ne finisse par quitter le Borussia Mönchengladbach pour la Roma à l’été 2024, Manu Koné a pris une tout autre dimension depuis quelques mois avec diverses sélections en équipe de France. Aligné au milieu de terrain en Pologne vendredi dernier contre l’Ukraine aux côtés d’Aurélien Tchouaméni (2-0), l’international français de 24 ans a fait forte impression.

«Manu est un top joueur» Et notamment auprès de son coéquipier le plus proche. De passage en conférence de presse ce lundi à la veille de la réception de l’Islande au Parc des princes pour la deuxième sortie des éliminatoires du Mondial 2026, le milieu de terrain du Real Madrid et des Bleus a dressé un portrait élogieux de Manu Koné. « Manu est un top joueur, je pense qu’il y a pas mal de personnes qui se rendent compte de la qualité qu’il a ».