Equipe de France : Un joueur harcelé par Mbappé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Real Madrid, Kylian Mbappé s'est installé comme leader d'attaque et poids lourd du vestiaire en seulement un an. Arrivé libre en 2024, le capitaine de l'équipe de France serait susceptible de tirer les ficelles en coulisses de l'éventuelle venue d'Ibrahima Konaté sous les mêmes modalités à la prochaine intersaison. Le défenseur des Reds a blagué à ce sujet.

Kylian Mbappé en mode agent de joueurs afin que le Real Madrid puisse se renforcer à bas prix l'été prochain ? En fin de contrat le 30 juin 2026 à Liverpool, Ibrahima Konaté ne semble pas être sur le point de rallonger son bail avec le club de la Mersey. Au point où la presse espagnole commence déjà à s'enflammer au sujet d'une éventuelle signature de Konaté libre comme Mbappé à l'été 2024 au Real Madrid.

«Il m'appelle toutes les deux heures !» Une situation qui n'a pas échappé à Téléfoot. Présent sur le plateau de l'émission dominicale de TF1 dimanche, Ibrahima Konaté a été interrogé sur un hypothétique forcing de Kylian Mbappé en équipe de France dans l'optique de le convaincre de le rejoindre au Real Madrid. « La presse espagnole vous envoie au Real Madrid la saison prochaine, Kylian Mbappé vous met un peu la pression pour venir ? Il m'appelle toutes les deux heures ! (Rires) Non, non ». Un harcèlement passé sur le ton de la blague par le défenseur de l'équipe de France de 26 ans.