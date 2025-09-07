Didier Deschamps viré, le scénario catastrophe ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Nommé sélectionneur de l’équipe de France en 2012, Didier Deschamps est aujourd'hui toujours en poste. Alors qu’il quittera ses fonctions en 2026 suite à la Coupe du monde, l’ancien entraîneur de l’OM aurait toutefois pu connaitre une autre trajectoire à la tête des Bleus. En effet, que se serait-il passé pour Deschamps en cas d’élimination face à l’Ukraine en barrages de la Coupe du monde 2014 ? Mathieu Valbuena s’est posé la question.

Didier Deschamps l’a annoncé, il quittera le banc de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Il sera donc resté au total 14 ans à la tête des Bleus après être arrivé en 2012. Une longévité qui aurait toutefois pu être mise à mal. On s’en souvient, la France avait réalisé un exploit face à l’Ukraine pour se qualifier pour la Coupe du monde, l’emportant 3-0 au retour après avoir perdu 2-0 à Kiev. Une élimination aurait-elle alors pu être fatale à Deschamps ?

« On avait regagné le coeur des supporters après le fiasco de 2010 et Knysna » Pour le JDD, Mathieu Valbuena est revenu sur ce match retour face à l’Ukraine. L’international français a alors confié : « De mon époque, je retiens avant tout le barrage pour le Mondial 20214 contre l’Ukraine. On avait perdu 2-0 à Kiev et on avait tout renversé au retour. L’aventure est partie de là. On avait regagné le coeur des supporters après le fiasco de 2010 et Knysna où j’étais aussi, hélas ».